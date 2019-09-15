В Кремле дали оценку атакам беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, в результате чего один из мировых лидеров среди поставщиков черного золота был вынужден сократить его производство и подачу другим странам.

В Кремле считают, что это произошедшее дестабилизирует ситуацию на нефтяных рынках.

« Подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей », — отметил он в интервью «Ведомостям».

Песков также добавил, что Владимиру Путину доложено о нападении беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы арабской страны, а Эр-Рияд за помощью к Москве не обращался.

Атаки дронов в ночь на субботу, 14 сентября, вывели из строя крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие комплексы вблизи города Абкаик и в районе Хурайс.

Как рассказывал 5-tv.ru, возобновление поставок нефти из Саудовской Аравии займет недели, на фоне чего рубль укрепит свои позиции.