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  4. В Кремле дали оценку атакам беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии

В Кремле дали оценку атакам беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии

, 21:15 Видео 103

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод нефтяной инфраструктуры арабской республики не поспособствует стабилизации рынка.

Фото, видео: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, в результате чего один из мировых лидеров среди поставщиков черного золота был вынужден сократить его производство и подачу другим странам.

В Кремле считают, что это произошедшее дестабилизирует ситуацию на нефтяных рынках.

«Подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — отметил он в интервью «Ведомостям».

Песков также добавил, что Владимиру Путину доложено о нападении беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы арабской страны, а Эр-Рияд за помощью к Москве не обращался.

Атаки дронов в ночь на субботу, 14 сентября, вывели из строя крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие комплексы вблизи города Абкаик и в районе Хурайс.

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