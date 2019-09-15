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  4. Арестованы организаторы реабилитационных центров для наркозависимых в Ленобласти

Арестованы организаторы реабилитационных центров для наркозависимых в Ленобласти

, 23:11 Видео 47

По версии следствия, пациенты частных заведений незаконно удерживались под видом лечения и содержались при этом в антисанитарных условиях.

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Фото, видео: DPA/TASS, СК РФ

В Ленинградской области в воскресенье, 15 сентября, суд арестовал троих организаторов сети частных реабилитационных центров для страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Еще один их коллега помещен под домашний арест, а пятому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, все они подозреваются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.

По версии следствия, группа граждан создала в регионе сеть реабилитационных центров в частных домах, где под видом оказания помощи людей подолгу удерживали насильно, вынуждая их родственников оплачивать их пребывание в центре и так называемую реабилитацию. Стоимость услуг составляла от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом пациенты содержались в условиях «с нарушением санитарных норм и правил общежития».

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении организаторов реабилитационных центов продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что курсы реабилитации не помогли справиться с наркозависимостью дочери теннисиста Евгения Кафельникова Алесе.

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