Максим Виторган выложил видео 27-летней давности с собой в рваных джинсах

Максим Виторган поделился с подписчиками видео-воспоминанием, где предстал 20-летним юношей в рваных джинсах. Запись ведется во время съемок программы «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым, на кадрах, опубликованных в Instagram, лишь маленький кусочек этой передачи.

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На ролике ведущий интересуется у юного Максима, почему молодой человек предстал в таких рваных штанах. На что Виторган-младший рассказал, что дырка на джинсах появилась естественным путем после слишком активных движений молодого человека. Также он парировал, что на самом деле его ноги «в два раза больше, а штаны раза в два меньше». Сидящая рядом Алла Батлер поспешила успокоить зрителей, заметив, что сын может надеть и другие брюки.

» Да, хочу отметить, что другие брюки у меня есть» , —поспешил заверить Максим.

Пользователям шуточный ролик пришелся по душе.

«Тот случай, когда мужчина, как коньяк. С годами только лучше», — заметила подписчица.

«Какой красавчик! И мамочка Алла Балтер просто очаровательная женщина и актриса! Светлая ей память», — написал другой.

«Да уж, против генетики не попрешь! Шикарный в любом возрасте, как и родители», — восхитился фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виторган пошел развлекаться после свадьбы Собчак.