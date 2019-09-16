Репортаж: почему мировые цены на нефть резко выросли

Цены на нефть резко рванули вверх. Сразу после открытия торгов стоимость барреля марки Brent выросла на 14%, почти до 72 долларов. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию на рынке, Дональд Трамп разрешил задействовать стратегические резервы нефти.

Об этом он написал в Twitter. По мнению американского президента, эта мера позволит сдержать рост цен.

Причиной скачка стала атака дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате добыча нефти в Королевстве снизилась вдвое. Госдепартамент обвинил в нападении Иран, который отверг свою причастность. На восстановление нефтяных объектов может потребоваться несколько недель.

За ситуацией следит Кирилл Ольков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле дали оценку атакам беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии.