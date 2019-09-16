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Лечили или калечили? Что происходило за стенами частного реабилитационного центра в Ленобласти

, 6:55 Эфирная новость 28

В Ленинградской области избрали меру пресечения подозреваемым в незаконном лишении свободы под видом предоставления медицинских услуг.

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Фото, видео: FA Bobo/PIXSELL/PA Images, 5-tv.ru

Подозреваемым в организации реабилитационных тюрем в Ленинградской области избрали меру пресечения.

Трое арестованы, один — отправлен под домашний арест, еще один — отпущен под подписку о невыезде.

По версии следователей, обвиняемые в частных домах организовали сеть реабилитационных центров, в которых насильно удерживали людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Их родственников не пускали на порог.

При этом заставляли их выплачивать до 100 тысяч рублей якобы за лечение и уход. За любые провинности пациентов строго наказывали.

Но самое страшное: издевательствам «надсмотрщиков» подвергались не только взрослые, но и дети. О результатах шокирующего расследования расскажет Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курс реабилитации не помог Алесе Кафельниковой избавиться от наркозависимости.

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