Лечили или калечили? Что происходило за стенами частного реабилитационного центра в Ленобласти

Подозреваемым в организации реабилитационных тюрем в Ленинградской области избрали меру пресечения.

Трое арестованы, один — отправлен под домашний арест, еще один — отпущен под подписку о невыезде.

По версии следователей, обвиняемые в частных домах организовали сеть реабилитационных центров, в которых насильно удерживали людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Их родственников не пускали на порог.

При этом заставляли их выплачивать до 100 тысяч рублей якобы за лечение и уход. За любые провинности пациентов строго наказывали.

Но самое страшное: издевательствам «надсмотрщиков» подвергались не только взрослые, но и дети. О результатах шокирующего расследования расскажет Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курс реабилитации не помог Алесе Кафельниковой избавиться от наркозависимости.