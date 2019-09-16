Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича выступил в филармонии Петербурга

В филармонии Петербурга выступил первый российско-британский Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича. Его создали в рамках перекрестного года музыки двух стран. Коллектив объединил около ста самых талантливых музыкантов, которые прошли строгий отбор, а всего было 300 претендентов, но выбрали лучших.

«Конечно, у них разные традиции, но я нашел, что в России такой же уровень очень-очень высок, в Англии у них очень много опыта в оркестре. Поэтому, что я должен делать, это комбинировать эти качества вместе» — сказал дирижер Ян Латам-Кениг (Великобритания).

Музыканты уже сыграли в Сочи и Москве. Петербург стал финальным в России. Уже завтра оркестр начинает гастроли в Великобритании.

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