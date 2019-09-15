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  4. Иоганн Себастьян Бах увековечен на Невском проспекте в Петербурге

Иоганн Себастьян Бах увековечен на Невском проспекте в Петербурге

, 16:46 Видео 51

Памятник установлен напротив лютеранской церкви.

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Фото, видео: Instagram @ptrubinov, 5-tv.ru

Памятник германскому композитору Иоганну Себастьяну Баху появился в сквере перед лютеранской церковью Святых Петра и Павла на Невском проспекте, созданной по проекту знаменитого Александра Брюллова во времена Петра II (Петрикирхе).

Скульптура знаменитого немца теперь располагается напротив его не менее знаменитого соотечественника — писателя Иоганна Вольфганга Гете.

Автором обоих монументов является скульптор Левон Лазарев. Произведения этого скульптора находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва), Государственного Русского музея, Музея истории города, Музея городской скульптуры, Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург), Государственной картинной галереи Армении (Ереван); а также в частных собраниях России, Германии, Дании, Италии, Швеции и других стран.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что памятник Александру III «переезжает» на новое место — и это продолжается уже в течение 110 лет.

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