Иоганн Себастьян Бах увековечен на Невском проспекте в Петербурге

Памятник германскому композитору Иоганну Себастьяну Баху появился в сквере перед лютеранской церковью Святых Петра и Павла на Невском проспекте, созданной по проекту знаменитого Александра Брюллова во времена Петра II (Петрикирхе).
Скульптура знаменитого немца теперь располагается напротив его не менее знаменитого соотечественника — писателя Иоганна Вольфганга Гете.
Автором обоих монументов является скульптор Левон Лазарев. Произведения этого скульптора находятся в
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что памятник Александру III «переезжает» на новое место — и это продолжается уже в течение 110 лет.