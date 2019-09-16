Как мальчик без ног стал скейтбордистом с неограниченными возможностями и вдохновил мир

Десятилетний мальчик из Петербурга покорил американского трюкача Тони Хоука. Известный скейтбордист опубликовал в Instagram видео, на котором Максим Абрамов выполняет сложные кульбиты наравне с профессионалами-звездами.

Подписчики пришли в восторг. Смотрели и плакали.

Дело в том, что мальчик в раннем детстве получил тяжелые ожоги и перенес ампутацию обеих ног.

Максиму едва исполнился год, когда он потерял обе ноги из-за пожара — рядом с кроваткой вспыхнул обогреватель. Родная мать не заметила — выпивала с подругой. Дальше — лишение родительских прав, переезд из Благовещенска в Петербург и сложнейшая операция. А после ампутации Максима усыновили супруги из Северной столицы. Любовью к скейтбордингу он загорелся как раз на семейной прогулке.

О ребенке с неограниченными возможностями, который смог вдохновить весь мир, расскажет Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что 10-летний скейтбордист без ног рассказал о своих планах.