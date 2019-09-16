Из Тулы со своим самоваром: как поклонники угодили Сергею Жукову

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков уехал из Тулы со своим самоваром. В воскресенье, 15 сентября, музыкант выступил в этом городе с концертом и получил подарок от местных поклонников. Своей обновкой Жуков похвастался в Instagram, поблагодарив фанатов.

«В Туле всегда мега-креативные подарки. Как же приятно! В прошлый раз эксклюзивный ковер, в этом году — самовар! Спасибо огромное от всего сердца», — написал артист под фотографией с самоваром.

Instagram @sezhukov

В ответ фанаты поблагодарили Жукова за подаренное им отличное настроение.

«Серега, и тебе спасибо, что радуешь нас новыми песнями, проектами и крутыми концертами!»

«В Туле концерт был очень классный! Сережа, спасибо!»

«Премия «Золотой Самовар»

«Надеюсь, что как-нибудь пригласите фан-клуб на чай».

«В следующем году пряники», — пишут туляки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Жуков почувствовал себя счастливым, проведя отпуск с семьей в Лос-Анджелесе.