Фото: Сергей Жуков обрел семейное счастье в США

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о влиянии путешествия в США на отношения в его семье, пишет Teleprogramma.pro.

Артист опубликовал яркую фотографию из Лос-Анджелеса и поделился эмоциями от поездки за океан. По его словам, отпуск очень сблизил музыканта с его родными.

Instagram @sezhukov

«Я очень счастлив, что моя семья и я можем быть вместе в этой поездке 24 часа. Я безумно счастлив, что этот долгожданный отпуск делает нас ближе. Что любовь, радость, слезы, обиды, обретают новый смысл и еще больше сплачивают всех нас!» — подписал публикацию Сергей.

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Фолловеры Жукова были согласны с певцом и поделились своими историями о семейных путешествиях.

«Отдых с семьей это бесценно, особенно для человека у которого десять месяцев гастроли!» — написал один из подписчиков.

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