Фото: Сергей Жуков обрел семейное счастье в США

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о влиянии путешествия в США на отношения в его семье, пишет Teleprogramma.pro.
Артист опубликовал яркую фотографию из Лос-Анджелеса и поделился эмоциями от поездки за океан. По его словам, отпуск очень сблизил музыканта с его родными.
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Фолловеры Жукова были согласны с певцом и поделились своими историями о семейных путешествиях.
«Отдых с семьей это бесценно, особенно для человека у которого десять месяцев гастроли!» — написал один из подписчиков.
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