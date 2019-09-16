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Какие сюрпризы приготовил зрителю легендарный БДТ в новом сезоне — видео

, 8:39 Эфирная новость 19

Хоть состав и «омолодился», корифеи БДТ — это не просто его символы. В Большом драматическом театре новая традиция — для них ставят персональные спектакли.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

В легендарном Большом драматическом театре готовятся отметить новый год — театральный! Зрителей ждет еще больше премьер, еще больше сюрпризов.

На сцену выйдут восходящие звезды — новый сезон обещает быть «молодым». Но и для корифеев театра свое место под софитами — персональные спектакли.

На сборе труппы особенно заметно — БДТ это Большой Дружный Театр, который объединяет несколько поколений. Возглавив БДТ, Андрей Могучий сразу набрал большую стажерскую группу — теперь молодые артисты заняты во всех спектаклях и исполняют главные роли на одной сцене вместе с народными и великими.

Собственный спектакль будет у легендарной Нины Усатовой. Сценарий пишут специально для нее. Но, похоже, и народная артистка еще не знает, что из этого выйдет. Постановку готовят в условиях секретности.

Алиса Фрейндлих дает полуторачасовое интервью в спектакле «Волнение». И не понять, где тут ее героиня — знаменитая писательница, а где она сама — великая Фрейндлих.

Кто же исполнит главную роль в первой истории нового года, узнавал Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в БДТ готовятся к премьере спектакля «Волнение».

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