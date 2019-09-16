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В рамках теннисного турнира «St.Petersburg Open» стартовал первый раунд

, 9:39 Эфирная новость 45

На кортах «Сибур-Арены» в Петербурге свое мастерство покажут десятки теннисистов со всей планеты.

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Фото, видео: ТАСС / AFP7, 5-tv.ru

По-настоящему напряженным обещает стать и престижный международный турнир по теннису «St.Petersburg Open». Уже сегодня спортсмены встретятся в первом раунде. А накануне прошли квалификационные матчи и жеребьевка. На ней впервые присутствовали зрители.

Среди звезд мирового тенниса и Даниил Медведев — он финалист Открытого чемпионата США этого года и четвертая ракетка мира. Этот сезон для него выдался очень напряженным. За 40 дней он провел 23 матча. В том числе четыре финала.

«Вся моя команда знает, что, чем меньше эмоций показывают они, тем лучше будет для меня. Тогда я не буду нервничать, не буду заводиться и поэтому все знаю, что делать, чтобы я чувствовал себя хорошо», — рассказал Даниил Медведев.

А вот знаменитый швейцарец Стэн Вавринка — бывшая третья ракетка мира — внезапно снялся с соревнования.

«St.Petersburg Open» завершится ровно через неделю — 22 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о феномене Медведева и приводил мнение экспертов о том, стоит ли России ждать новой эпохи в мировом теннисе.

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