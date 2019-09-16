Российских космонавтов хотят вооружить пистолетами

«Роскосмос» может вернуть огнестрельное оружие космонавтам, передает РИА Новости. Госкорпорация рассматривает состав аварийного запаса для пилотов транспортного корабля нового поколения «Орел», ранее известного как «Федерация». Первый полет судна запланирован на 2025 год.

Пока в аварийном запасе космонавтов оружие не предусмотрено. Прежде его выдавали всем пилотам, начиная с Юрия Гагарина. Первый человек на орбите отправился в полет с пистолетом Макарова.

С 1965 года состав аварийного запаса пополнился специальным трехствольным пистолетом для защиты от опасных зверей и пуска сигнальных ракет. ТП-82 разработали после аварийной посадки Алексея Леонова и Павла Беляева. Тогда экипаж корабля «Восход-2» провел двое суток в тайге. Спецоружие брали в полет с 1986 по 2006 год. В конце 2000-х его сняли с производства по истечении сроков годности.

Ранее 5-tv.ru писал, что самого опытного российского космонавта Федора Юрчихина отстранили от работы.