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Спортсмен и блогер Артем Тарасов предрек победу Емельяненко в бое с Кокляевым

, 17:45 Видео 18

Чемпион Санкт-Петербурга по самбо и рукопашному бою на игрушечных медведях показал, как будет разворачиваться предстоящий поединок.

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Фото, видео: Instagram @artemtarasov_mma

В преддверии долгожданного поединка бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и тяжеловеса Михаила Кокляева спортсмен и блогер Артем Тарасов записал шуточное видео. Боец ММА на примере плюшевых медведей показал, как может разворачиваться предстоящее состязание.

Взяв в руки игрушки, чемпион Санкт-Петербурга по самбо и рукопашному бою, разыграл забавную сценку, во время которой Емельяненко — его роль исполняет белый медведь-самбист — наносит удар своему сопернику — «пухляшу» Кокляеву. Не желая проигрывать, он встает, однако белый медведь рассчитывает на победу и атакует противника.

«Победа самбиста Александра Емельяненко над „пухляшом“. „Пухляш“ встает, не расстраивается, денежки-то заработаны», — подводит итоги боя Тарасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Емельяненко анонсировал предстоящий бой с Михаилом Кокляевым. Поединок состоится 29 ноября.

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