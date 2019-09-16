Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

В Анкаре лидеры России, Ирана, Турции, помимо сирийского вопроса, затронут и оперативную повестку — атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате добыча углеводородов в Королевстве снизилась вдвое, а цены резко пошли вверх. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Но Госдеп США обвинил во всем Иран.

В Кремле предостерегли от преждевременных выводов, отметив, что подобные заявления дестабилизируют нефтяной рынок.

Виталий Ханин собрал всю информацию к этому часу.

После выхода материала в эфир Пятого канала стало известно, что тема нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не обсуждалась на саммите в Турции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.