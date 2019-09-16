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Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

, 20:12 Эфирная новость 43

Атака дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии должна была стать одним из вопросов повестки дня на саммите в Анкаре, но, по словам Пескова, не была затронута.

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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru

В Анкаре лидеры России, Ирана, Турции, помимо сирийского вопроса, затронут и оперативную повестку — атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате добыча углеводородов в Королевстве снизилась вдвое, а цены резко пошли вверх. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Но Госдеп США обвинил во всем Иран.

В Кремле предостерегли от преждевременных выводов, отметив, что подобные заявления дестабилизируют нефтяной рынок.

Виталий Ханин собрал всю информацию к этому часу.

После выхода материала в эфир Пятого канала стало известно, что тема нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не обсуждалась на саммите в Турции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую оценку атакам беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии дали в Кремле. Атаки дронов в ночь на субботу, 14 сентября, вывели из строя крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие комплексы вблизи города Абкаик и в районе Хурайс.

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