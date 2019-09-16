«Аэрофлот» предложил свою помощь в доработке стандартов противодействия коррупции

В Москве в эти дни обсуждают, как бороться с откатами, взятками и другими особенностями «бизнеса по-русски». Генеральная прокуратура собрала представителей компаний, чтобы напомнить о противодействии коррупции. При этом его стандарты нуждаются в серьезной доработке — этим готов заняться «Аэрофлот».

Перевозчик предлагает создать глобальную антикоррупционную стратегию для всех российских компаний. Чтобы привести к единому знаменателю требования нашего и международного законодательства. Подробности в видеосюжете Дмитрия Вахницкого.

Как защититься от коррупции или вовсе не допустить ее малейших проявлений — об этом сегодня говорили представители госкорпораций, компаний, специально созданных для выполнения поручений правительства и чиновники федерального уровня. Минтруда и Генпрокуратура — организаторы конференции подчеркнули — в каждой фирме, независимо от формы собственности, должны быть подразделения, которые следят, соблюдается ли антикоррупционное законодательство и обучают сотрудников.

«Важна защита бизнеса не только от злоупотреблений со стороны контролирующих и правоохранительных органов, но и от неправомерных действий собственных работников. На конференции выступят представители организаций с презентацией внедренных передовых стандартов и успешных практик в сфере противодействию коррупции, соответствующих не только российскому, но и международному праву», — сказал Александр Русецкий, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ.

Международные нормы, кстати, жизнь облегчают не всегда. В «Аэрофлоте» — главный авиаперевозчик России — работает в 56 странах, подчеркнули: антикоррупционные законы в разных странах отличаются от наших, могут даже противоречить друг другу. Кого, например, считать госслужащим, которого можно подкупить? Только управленческий персонал? Или весь, вплоть до уборщицы? И вообще, что такое взятка? Практический смысл понятия меняется от границы к границе.

«Международное законодательство сейчас не очень благоприятное в некоторых вопросах, поскольку признает предметом подкупа даже предоставление незначительных преимуществ, например, оказание услуг вне очереди. Те действия, которые невозможно монетизировать, тем не менее, за пределами России соответствующими органами может квалифицироваться как состав преступления», — рассказал Владимир Александров, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот».

С такой неоднозначностью, которая может вылиться в проблемы не только с репутацией, но и уголовным преследованием, сталкиваются многие крупные отечественные фирмы, работающие за рубежом. Поэтому «Аэрофлот» предложил масштабный проект — создать глобальную антикоррупционную стратегию для всех российских компаний, изучить международные стандарты, касающиеся этой темы и гармонизировать с российскими нормами.

«Цель платформы — разработка методики для адаптации антикоррупционной политики наших компаний к международным стандартам и разработка конкретных предложений по оптимизации российского законодательства. Как вариант, мы планируем создать такую платформу на базе одного из лидеров объединения деловых кругов — Международного конгресса промышленников и предпринимателей», — рассказал Владимир Александров, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот».

В «Аэрофлоте» подчеркнули — в создании стратегии, где, с одной стороны нужно будет учесть транснациональный опыт, а с другой российские законы и реалии — должны участвовать и государственные органы, и все крупные игроки рынка. Такую амбициозную задачу можно решить только вместе. Расходы на организацию работы «Аэрофлот» пообещал взять на себя. И уже в начале будущего года представить дорожную карту того, как будет создаваться и работать уникальная площадка.