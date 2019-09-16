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  4. Черная помада под черное платье: Муж запретил Ким Кардашьян красить дочь

Черная помада под черное платье: Муж запретил Ким Кардашьян красить дочь

, 20:41 357

Рэпер Канье Уэст категорически против косметики на лице своей шестилетней малышки.

Фото: Instagram @kimkardashian

Муж американской звезды Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст недоволен тем, как супруга воспитывает дочь. Он высказался против того, чтобы модель делала макияж их старшей дочке Норт, сообщает wday.ru.

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Шестилетняя девочка научилась краситься раньше, чем читать и писать. Ким разрешала малышке даже подбирать помаду или тени под свой модный look.

«Я позволяла ей накрасить губы красной помадой в тон наряду на Рождество или попробовать немного какого-нибудь средства. Если она надевала черное платье, я могла разрешить ей использовать черную помаду», —поделилась откровением Ким.

Однако Канье Уэст запретил дочери пользоваться косметикой. Теперь, очевидно, малышка Норт будет радовать поклонников своей естественной красотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян вернула моду нулевых. Теледива диктует фэшн-тренды, несмотря на проблемы со здоровьем.

 

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