Черная помада под черное платье: Муж запретил Ким Кардашьян красить дочь

Муж американской звезды Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст недоволен тем, как супруга воспитывает дочь. Он высказался против того, чтобы модель делала макияж их старшей дочке Норт, сообщает wday.ru.

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Шестилетняя девочка научилась краситься раньше, чем читать и писать. Ким разрешала малышке даже подбирать помаду или тени под свой модный look.

«Я позволяла ей накрасить губы красной помадой в тон наряду на Рождество или попробовать немного какого-нибудь средства. Если она надевала черное платье, я могла разрешить ей использовать черную помаду», —поделилась откровением Ким.

Однако Канье Уэст запретил дочери пользоваться косметикой. Теперь, очевидно, малышка Норт будет радовать поклонников своей естественной красотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян вернула моду нулевых. Теледива диктует фэшн-тренды, несмотря на проблемы со здоровьем.