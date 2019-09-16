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  4. Мамина гордость: Рудковская показала репетицию Плющенко с сыном на льду

Мамина гордость: Рудковская показала репетицию Плющенко с сыном на льду

, 22:44 Видео 334

Вместе с шестилетним Сашей фигурист готовится к ледовому шоу.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Российский фигурист Евгений Плющенко вместе шестилетним сыном готовится к ледовому шоу, которое порадует москвичей уже этой зимой. Спортсмен интенсивно тренируется перед предстоящим выступлением, а Саша от него не отстает: также бойко выполняет все элементы парного катания на льду.

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За спортивными занятиями отца с наследником наблюдает его супруга — Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана восхищается пластичностью движений фигуристов и без стеснения говорит в Instagram: профессионализм мужа и сына — повод для гордости.

«Отец и сын. И мне есть чем гордиться», — написала звезда в соцсети, сопроводив свой пост видеозаписью с репетиции ледового шоу. На кадрах Евгений вместе с Сашей в концертных костюмах катаются по площадке и синхронно выполняют ласточку.

Подписчики Рудковской были в восторге от того, каких успехов достиг ее наследник. Наверняка, его ждет большое будущее — уверены пользователи.

«Еще как есть кем гордиться!»

«Сашеньку ждет большое будущее! Он будет еще успешнее! Это все ваш труд! То, что говорят глупые люди, они просто завидуют! Не обращайте внимания!»

«Какие вы Яна и Евгений молодцы! Воспитание правильное получает Сашенька! Надо гордиться обязательно своими детьми и вкладывать в их воспитание и обучение!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская вышла с недовольным лицом со свадьбы Собчак и Богомолова.

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