Гражданин Чехии приковал себя к памятнику Коневу, протестуя против его переноса

Гражданин Чехии Михал Шулц приковал себя металлической цепью к пьедесталу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в знак протеста против его переноса. Ранее совет района Прага-6 большинством голосов принял постановление, согласно которому на месте монумента должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги, однако данное решение возмутило местных жителей.

Объясняя свой поступок, Шулц рассказал, что его дед воевал во Второй мировой войне, поэтому ситуация с переносом памятника касается его лично и он решил открыто продемонстрировать свой протест.

К слову, для того, чтобы приковать себя к памятнику маршала Советского Союза, Михал прибыл из Северной Чехии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Праге объяснили причины переноса памятника маршалу Коневу.