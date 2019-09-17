Ульяновскую чиновницу могут уволить из-за «шоколадных ванн»

Экс-глава аппарата губернатора и правительства Ульяновской области, а ныне советник главы региона Сергея Морозова по IT-сфере — Светлана Опенышева может лишиться должности из-за снимка в «шоколадной ванне». Теперь в отношении чиновницы инициирована служебная проверка.
Опенышева опубликовала в соцсети фотографию с отдыха. Советник главы региона позирует в ванне с «лечебной нефтью» в пятизвездочной гостинице в Азербайджане.
«Много шоколада не бывает», — подписала пост чиновница.
Сергей Морозов возмутился подобным поведением подчиненной и заявил о проведении в отношении нее служебной проверки, пишет «Взгляд».
В результате инцидента 55-летняя Светлана Опенышева может быть уволена с должности советника главы региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минприроды проверяет информацию о расстреле чиновником собак в Пермском крае.