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Ульяновскую чиновницу могут уволить из-за «шоколадных ванн»

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Глава региона посоветовал 55-летней Светлане Опенышевой «не кичиться своим достатком» и «жить более скромно».

Фото: ТАСС / ZUMA

Экс-глава аппарата губернатора и правительства Ульяновской области, а ныне советник главы региона Сергея Морозова по IT-сфере — Светлана Опенышева может лишиться должности из-за снимка в «шоколадной ванне». Теперь в отношении чиновницы инициирована служебная проверка.

Опенышева опубликовала в соцсети фотографию с отдыха. Советник главы региона позирует в ванне с «лечебной нефтью» в пятизвездочной гостинице в Азербайджане.

«Много шоколада не бывает», — подписала пост чиновница.

ВКонтакте @ulonline

Сергей Морозов возмутился подобным поведением подчиненной и заявил о проведении в отношении нее служебной проверки, пишет «Взгляд».

«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно», — утверждает губернатор Ульяновской области.

В результате инцидента 55-летняя Светлана Опенышева может быть уволена с должности советника главы региона.

«Нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», — заявил Сергей Морозов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минприроды проверяет информацию о расстреле чиновником собак в Пермском крае.

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