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Лидеры России, Ирана и Турции подвели итоги трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию

, 3:22 Эфирная новость 33

Следующую встречу Путин, Эрдоган и Рухани договорились провести в Тегеране.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Инцидент в Саудовской Аравии не стали затрагивать на переговорах в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России. Однако, как заявил Дмитрий Песков, Владимир Путин долго общался с лидером Ирана Хасаном Роухани тет-а-тет. Подробности этого разговора неизвестны.

Официальная повестка дня — сирийский вопрос и перспективы политического урегулирования. Лидеры России, Ирана и Турции уже в пятый раз встречаются в формате «астанинского процесса». Прошлые получились очень продуктивными.

Главное, чего удалось добиться — посадить за один стол переговоров тех, кто раньше стоял по разные стороны фронта. Итог диалога в Астане — Конституционный комитет. Ему с чистого листа предстоит написать основной закон страны, поэтому каждый из участников должен быть, как минимум, компромиссной фигурой.

Ключевые заявления по итогам переговоров в материале Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин с Эрдоганом обсудили растущий товарооборот двух стран.

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