Путин с Эрдоганом обсудили растущий товарооборот двух стран

В Турции в эти минуты проходят большие переговоры по Сирии — вот-вот стартует саммит с участием лидеров России, Ирана и Турции. Это уже пятая встреча в формате астанинского процесса. Предыдущие завершились принятием конкретных и продуктивных решений. От этой — тоже ждут новых прорывов.

Но сначала состоялся ряд двусторонних переговоров. С Эрдоганом обсудили растущий товарооборот — только за прошлый год плюс 16%, а также ряд знаковых совместных проектов. В том числе строительство первой в Турции АЭС «Аккую» и «Турецкого потока».

Переговоры проходили в узком и расширенном составе. В заявлении по итогам Владимир Путин отметил важную роль Турции в формировании Конституционного комитета Сирии.

Алексей Лазуренко передает из Анкары.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео Минобороны второго этапа доставки в Турцию компонентов С-400.