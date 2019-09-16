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Путин с Эрдоганом обсудили растущий товарооборот двух стран

, 19:16 Эфирная новость 16

Только за прошлый год товарооборот двух стран вырос на 16%.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4322

В Турции в эти минуты проходят большие переговоры по Сирии — вот-вот стартует саммит с участием лидеров России, Ирана и Турции. Это уже пятая встреча в формате астанинского процесса. Предыдущие завершились принятием конкретных и продуктивных решений. От этой — тоже ждут новых прорывов.

Но сначала состоялся ряд двусторонних переговоров. С Эрдоганом обсудили растущий товарооборот — только за прошлый год плюс 16%, а также ряд знаковых совместных проектов. В том числе строительство первой в Турции АЭС «Аккую» и «Турецкого потока».

Переговоры проходили в узком и расширенном составе. В заявлении по итогам Владимир Путин отметил важную роль Турции в формировании Конституционного комитета Сирии.

Алексей Лазуренко передает из Анкары.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео Минобороны второго этапа доставки в Турцию компонентов С-400.

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