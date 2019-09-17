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  4. Видео: «Мост глупости» избавился от «проклятия» — под ним проехала «Газель»

Видео: «Мост глупости» избавился от «проклятия» — под ним проехала «Газель»

, 4:15 Видео 36

Под печально известной переправой в Санкт-Петербурге уже застревали 170 грузовиков.

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Фото, видео: ВКонтакте @unreleased_dtp

В сети появилось видео, которое доказало — с «Моста глупости» в Санкт-Петербурге снято проклятие. Переправа на перекрестке Ленсоветовской дороги и Софийской улицы славится у автомобилистов тем, что под ней постоянно застревают «Газели». Водители даже начали вести статистику — недавно в аварию под мостом попал «юбилейный» 170 грузовик.

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В понедельник 16 сентября, один из очевидцев опубликовал в соцсети ролик, на котором «Газель» спокойно проехала под «Мостом глупости», даже не снижая скорости. Пользователи пришли в полнейший восторг от кадров с места события. Подписчики принялись расхваливать и поздравлять владельца грузовика в комментариях к посту.

«Проклятие снято!»

«Как же обломился автор, думал, сейчас ДТП заснимет»;

«Он к этому готовился пять лет!»

«Прошел, красава!»

«Они эволюционируют!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве появился собственный «Мост глупости».

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