В сети появилось видео, которое доказало — с «Моста глупости» в Санкт-Петербурге снято проклятие. Переправа на перекрестке Ленсоветовской дороги и Софийской улицы славится у автомобилистов тем, что под ней постоянно застревают «Газели». Водители даже начали вести статистику — недавно в аварию под мостом попал «юбилейный» 170 грузовик.

Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

В понедельник 16 сентября, один из очевидцев опубликовал в соцсети ролик, на котором «Газель» спокойно проехала под «Мостом глупости», даже не снижая скорости. Пользователи пришли в полнейший восторг от кадров с места события. Подписчики принялись расхваливать и поздравлять владельца грузовика в комментариях к посту.

«Проклятие снято!»

«Как же обломился автор, думал, сейчас ДТП заснимет»;

«Он к этому готовился пять лет!»

«Прошел, красава!»

«Они эволюционируют!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве появился собственный «Мост глупости».