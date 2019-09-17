Стать нападающим «Ювентуса» или телеведущим: Как на фестивале ТРЕНD в Игоре удивляли детей и их родителей

Всесезонный курорт «Игора» захватили мальчишки и девчонки, а также их родители. Первый фестиваль ТРЕНD принял свыше 1200 человек. Все они решили укрыться от пасмурной погоды в живописных пейзажах Карельского перешейка. Большой семейный праздник: множество игр — от реальных до виртуальных, мастер-классы, интервью, и конечно, угощение на любой вкус.

Что сейчас в «Тренде» у молодых и любознательных, и о чем мечтают родители, узнавал Иван Уваров.

Для посетителей фестиваля ТРЕНD не проблема стать нападающим или вратарем итальянского «Ювентуса». Юные футболисты профессионально владеют мышкой и клавиатурой. Международные эксперты удивляются такому мастерству онлайн.

«Дети в любой стране, когда играют, одинаково счастливы. И у нас в Италии дети играют в футбол, например, и во дворе, и онлайн. Это здорово» — делится Марко Инсарди, спортивный директор «Ювентус Россия».

Из виртуального пространства участники фестиваля перемещаются в реальное. Здесь развернулась интерактивная студия «Пятого канала». Каждый может попробовать себя в роли ведущего новостей. И несмотря на их юный возраст, здесь все по-взрослому: несколько камер, телесуфлер и режиссер.

Впрочем, и другие профессии они осваивали с такими же горящими глазами. Вот 12-летний Сергей после работы в кадре, отправляется учиться операторскому мастерству.

Для тех, кто мечтает стать артистом — школа импровизации. Юным талантам предлагают поиграть в ассоциации.

На фестивале родителям тоже нашлось занятие. Для взрослых работала специальная Спик-Зона, где говорили о воспитании и обучении детей. Среди спикеров певец Максим Леонидов, который, конечно, говорил о главном для себя — о музыке, ведь споры между поколениями относительно искусства вечны.

«Всегда старшему поколению музыка младшего поколения казалась чем-то диким. Есть какие-то вещи, которые мне кажутся дикими, но не все. Многое из того, что слушают мои дети, я готов это терпеть», — рассказывает певец и музыкант Максим Леонидов.

Про то ли девочку, а то ли видение — современные дети теперь могут услышать разве что из рассказов родителей. У этих ребят в тренде совершенно другие ритмы и мелодии.

Фестиваль современных детей ТРЕНD — это отличная панацея от осенней хандры. Укрыться от пасмурной и ветреной погоды помог курорт «Игора», который принял фестиваль. Живописные пейзажи Карельского перешейка, сосновый бор, завтраки с панорамными видами, спа-сеансы и велосипедные прогулки, как неотъемлемая часть семейного отдыха.

«Это место, куда можно приезжать семьями, здесь очень большая, классная инфраструктура курорта. Кайф — это горящие глаза детей, это за ними бегающие мамочки, думающие: „А куда еще отвести“. Я вижу, что народ доволен, я вижу, что всем комфортно», — говорит Екатерина Вердыш, организатор фестиваля.

Первый фестиваль ТРЕНD принял свыше тысячи двухсот человек. На следующий год у организаторов большие планы: ждут как минимум вдвое больше участников. Тем более, что всесезонный курорт «Игора» уже в этом году подготовил для гостей осеннее специальное предложение по проживанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уникальный фестиваль для детей ТРЕНD впервые провели на курорте «Игора».