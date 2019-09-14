Уникальный фестиваль для детей ТРЕНD впервые провели на курорте «Игора»

Уникальный фестиваль для современных детей и их родителей ТРЕНD прошел в субботу, 14 сентября, на курорте «Игора» под Санкт-Петербургом. В местном Ледовом дворце было собрано все, чем интересуются нынешнее молодое поколение — здесь были развернуты спортивная зона, где проходили встречи и мастер-классы с известными спортсменами, «киберзона», где можно было принять участие в открытом киберспортивном турнире, селфи-парк с фото- и видео-аттракционами и виртуальным кинотеатром и еще много интересного. И не только для детей, но и для их родителей, которые в это время получили уникальную возможность погрузиться в мир своих чад и попытаться получше понять, чем живут современные дети, что их интересует и волнует.
Один из создателей и участник бит-квартета «Секрет», приехал на фестиваль со своей детской музыкальной школой-мастерской и тоже провел свой мастер-класс для юных артистов.
Большой интерес у юных гостей Игоры вызвала развернутая на одной из площадок настоящая интерактивная студия Пятого канала. Здесь каждый мог попробовать себя в роли ведущего новостей. Все было абсолютно по-взрослому — несколько камер, телесуфлер и режиссер.
По предварительным подсчетам организаторов, на фестиваль приехало порядка двух тысяч человек — родителей с детьми. Это первое подобное мероприятие, и организаторы уже думают над тем, чтобы сделать его ежегодным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Гонке Героев», которая проходила на курорте «Игора» в июле.