Уникальный фестиваль для детей ТРЕНD впервые провели на курорте «Игора»

Уникальный фестиваль для современных детей и их родителей ТРЕНD прошел в субботу, 14 сентября, на курорте «Игора» под Санкт-Петербургом. В местном Ледовом дворце было собрано все, чем интересуются нынешнее молодое поколение — здесь были развернуты спортивная зона, где проходили встречи и мастер-классы с известными спортсменами, «киберзона», где можно было принять участие в открытом киберспортивном турнире, селфи-парк с фото- и видео-аттракционами и виртуальным кинотеатром и еще много интересного. И не только для детей, но и для их родителей, которые в это время получили уникальную возможность погрузиться в мир своих чад и попытаться получше понять, чем живут современные дети, что их интересует и волнует.

«Они не всегда развиваются в ту сторону, в которую нам хочется. Время диктует свои какие-то способы развития, которые нам часто непонятны. Но все-таки наша задача наблюдать, отфильтровывать то, что нам кажется деструктивным, и пытаться научить их тому, что бы мы не хотели, чтобы они потеряли в этом мире», — рассказал в интервью 5-tv.ru певец Максим Леонидов.

Один из создателей и участник бит-квартета «Секрет», приехал на фестиваль со своей детской музыкальной школой-мастерской и тоже провел свой мастер-класс для юных артистов.

Большой интерес у юных гостей Игоры вызвала развернутая на одной из площадок настоящая интерактивная студия Пятого канала. Здесь каждый мог попробовать себя в роли ведущего новостей. Все было абсолютно по-взрослому — несколько камер, телесуфлер и режиссер.

По предварительным подсчетам организаторов, на фестиваль приехало порядка двух тысяч человек — родителей с детьми. Это первое подобное мероприятие, и организаторы уже думают над тем, чтобы сделать его ежегодным.

«Для меня кайф — это горящие глаза детей, это за ними бегающие мамочки, которые думают — куда, куда еще отвести… Я вижу, что народ доволен, я вижу, что всем комфортно. Это круто!», — призналась организатор фестиваля Екатерина Вердыш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Гонке Героев», которая проходила на курорте «Игора» в июле.