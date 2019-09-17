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Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО в первой половине дня

, 5:28 Эфирная новость 60

Футболисты уже заявили о намерении продолжить спортивную карьеру.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодержкин, 5-tv.ru

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 315

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин сегодня, 17 сентября, выйдут на свободу. Такое решение ранее вынес суд Белгородской области, где спортсмены отбывают наказание.

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Игроки покинут колонию в первой половине дня. По словам адвокатов, условно-досрочное освобождение стало возможным благодаря хорошему поведению футболистов.

В ближайшее время Кокорин и Мамаев намерены продолжить свою спортивную карьеру. По мнению экспертов, они смогут выйти на поле в матчах чемпионата России уже весной следующего года. Подписать контракты с обоими футболистами уже изъявили желание несколько клубов российской премьер-лиги: «Урал», «Сочи», «Крылья Советов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандал разгорелся в октябре прошлого года. Полузащитник «Краснодара» и нападающий петербургского «Зенита» стали участниками драки в центре Москвы. В одном из кафе они избили директора департамента Минпромторга.

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Драка Кокорина и Мамаева 315
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