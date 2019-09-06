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На волю по УДО: Почему суд решил отпустить футболистов-драчунов Кокорина и Мамаева

, 19:26 Эфирная новость 37

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении полузащитника «Краснодара» и нападающего петербургского «Зенита».

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Фото, видео : ТАСС/Коротаев Артем, 5-tv.ru

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Драка Кокорина и Мамаева 312

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев скоро выйдут на свободу по УДО. Такое решение сегодня, 6 сентября, вынес суд. Заседание проходило в помещении исправительной колонии Белгородской области, где и отбывают наказание спортсмены.

То, что вердикт будет положительным, изначально мало у кого вызывало сомнения. Видимо, поэтому вместо московского адвоката футболистов в Алексеевку приехал юрист из Белгорода.

Немаловажную роль в судьбе футболистов сыграла и положительная характеристика, которую дали им сотрудники колонии: за те месяцы, которые Мамаев и Кокорины провели за колючей проволокой они действительно исправились: ходили в храм, читали Достоевского и, конечно, играли в футбол: провели матч в составе тюремной футбольной команды против местного клуба «Салют». Выиграли 4:2.

Сотрудники колонии отметили, что, благодаря им, многие заключенные тоже начали заниматься спортом. На руку Мамаеву и Кокориным было и то, что Денис Пак — тот самый чиновник Минпромторга, которого футболисты в кафе били стулом, можно сказать, простил своих обидчиков и против УДО не возражал. Да и прокуратура решение суда оспаривать не собирается.

За ходом процесса следил Максим Прихода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друг рассекретил планы Кокорина после УДО.

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