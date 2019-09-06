На волю по УДО: Почему суд решил отпустить футболистов-драчунов Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев скоро выйдут на свободу по УДО. Такое решение сегодня, 6 сентября, вынес суд. Заседание проходило в помещении исправительной колонии Белгородской области, где и отбывают наказание спортсмены.

То, что вердикт будет положительным, изначально мало у кого вызывало сомнения. Видимо, поэтому вместо московского адвоката футболистов в Алексеевку приехал юрист из Белгорода.

Немаловажную роль в судьбе футболистов сыграла и положительная характеристика, которую дали им сотрудники колонии: за те месяцы, которые Мамаев и Кокорины провели за колючей проволокой они действительно исправились: ходили в храм, читали Достоевского и, конечно, играли в футбол: провели матч в составе тюремной футбольной команды против местного клуба «Салют». Выиграли 4:2.

Сотрудники колонии отметили, что, благодаря им, многие заключенные тоже начали заниматься спортом. На руку Мамаеву и Кокориным было и то, что Денис Пак — тот самый чиновник Минпромторга, которого футболисты в кафе били стулом, можно сказать, простил своих обидчиков и против УДО не возражал. Да и прокуратура решение суда оспаривать не собирается.

За ходом процесса следил Максим Прихода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друг рассекретил планы Кокорина после УДО.