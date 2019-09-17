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Эксперты ОНФ проверили расходы на благоустройство Выборга в рамках проекта «За честные закупки»

, 8:57 Эфирная новость 13

Активисты выявили сомнительные закупки на сумму около полумиллиарда рублей по капитальному ремонту объектов культурного наследия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Gin, 5-tv.ru

Эксперты общероссийского народного фронта в Выборге подсчитали, сколько могли бы и сколько потратили местные власти на развитие города. В частности, их заинтересовала статья расходов на благоустройство. Только по капитальному ремонту объектов культурного наследия активисты выявили сомнительных закупок на сумму около полумиллиарда рублей. Отдельный вопрос и к строительству детских площадок.

«Лавочки, которые здесь стоят, эти же лавочки стояли и в других местах. Визуально один в один. Когда мы начали разбирать документацию, мы заметили очень странную вещь, которую в принципе так не делают. Это запрещено законом без указания эквивалента указывать торговую марку. Там было указано, какие производители должны быть у поставщика», — рассказал Валерий Алексеев, руководитель проекта ОНФ «За честные закупки».

Эксперты проверили также исполнение госконтрактов по покупке зданий, а также по установке фельдшерско-акушерских пунктов. Этот рейд организован в рамках реализации инициативы «За честные закупки».

Ключевая задача проекта — отработать модель общественного контроля в малых городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-губернатор Московской области возглавил ОНФ.

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