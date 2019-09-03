Лукашенко объяснил решение закрыть белорусско-украинскую границу

Решение Минска радикально усилить контроль на белорусско-украинской границе связано с хлынувшим из соседней страны потоком оружия. Об этом заявил во вторник, 3 сентября, Александр Лукашенко на антитеррористической конференции в Минске. По словам президента Белоруссии, там, где оружие находится в руках обычных людей, а особенно националистов, следует ждать террористических актов, сообщает ТАСС.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми, полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один», — посетовал белорусский лидер.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Александр Лукашенко поддержал идею встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Минске, отметив при этом, что, по его мнению, урегулировать конфликт на юго-востоке Украины должны «три славянских народа», но он не против любого формата переговоров.