Москва и Петербург возглавили список городов, куда стремится молодежь

Финансовый университет при правительстве РФ привел список городов, откуда чаще всего хотят уехать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, передает «Российская газета». Как уточняют эксперты, молодежь больше других задумается о профессиональном и личностном росте, что и толкает на переезд.

Основное число желающих мигрировать оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Покидать развитые города народ вынуждает нехватка рабочих мест с высоким уровнем заработка на фоне высоких стандартов качества жизни.

Отсюда люди стремятся в Москву, Санкт-Петербург и другие места, где можно найти высокооплачиваемую работу. Меньше всего юношей и девушек, готовых на смену города проживания, пришлось на столицу, Севастополь, Грозный, Краснодар и Симферополь.

Ранее 5-tv.ru писал, что главы районов Петербурга обсудили социальные лифты для российских школьников и студентов.