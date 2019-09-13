Социальный лифт — для каждого. Главы районов Петербурга и руководители образовательных учреждений города обсудили, как помочь сегодняшним школьникам и студентам направить свои таланты в правильное русло. Чтобы любимое дело — в дальнейшем стало профессией.

«Мотивация — это двигатель для того, чтобы себя раскрыть или реализовать. На наш взгляд, очень важно четко побудить всех, и школьников в частности, к созидательному творчеству и к самореализации», — заявил руководитель образовательных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Сейчас организация реализует 20 образовательных проектов. Это, например, конкурсы и стажировки для школьников и студентов. В них задействовано уже более полутора миллиона человек. Направления, при этом, самые разные — экономика, государственное управление и IT-технологии.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, что победа в олимпиаде «Я — профессионал» открывает лучшие возможности в карьере.