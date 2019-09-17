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Мужчина, предположительно, устроивший взрыв мусоропровода, арестован

, 11:58 Фото 19

Житель Красноярска вылил в шахту бензин и поджег. Пострадала стена дома, стекла балконов и пять машин.

Фото: ВКонтакте @kraschp

Житель Красноярска, который подозревается в том, что 15 сентября устроил взрыв в мусоропроводе жилой многоэтажки, арестован решением суда. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило региональное управление МВД. Мужчина обвиняется в умышленной повреждении имущества жителей дома.

Как выяснили оперативники, подозреваемый вылил в шахту бензин и поджег, намереваясь таким образом прочистить мусоропровод. Установлено, что мужчина с ведром пытался купить бензин на АЗС, в одном месте ему отказали, но налили горючее на другой заправке — ее руководству направлено представление о нарушении.

Как ранее сообщал 5-tv.ru громкий хлопок прозвучал в подъезде 10-этажного жилого дома в Красноярске днем в воскресенье, 15 сентября. Открытого горения не было, но ощущался сильный запах бензина. На всякий случай спасатели эвакуировали из здания 37 жильцов, среди которых было 10 детей. В результате происшествия пострадала стена на первом этаже, стекла балконов и пять припаркованных у подъезда машин.

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