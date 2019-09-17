Мужчина, предположительно, устроивший взрыв мусоропровода, арестован

Житель Красноярска, который подозревается в том, что 15 сентября устроил взрыв в мусоропроводе жилой многоэтажки, арестован решением суда. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило региональное управление МВД. Мужчина обвиняется в умышленной повреждении имущества жителей дома.
Как выяснили оперативники, подозреваемый вылил в шахту бензин и поджег, намереваясь таким образом прочистить мусоропровод. Установлено, что мужчина с ведром пытался купить бензин на АЗС, в одном месте ему отказали, но налили горючее на другой заправке — ее руководству направлено представление о нарушении.
Как ранее сообщал 5-tv.ru громкий хлопок прозвучал в подъезде 10-этажного жилого дома в Красноярске днем в воскресенье, 15 сентября.