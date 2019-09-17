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  4. Полина Гагарина на фоне розового неона порассуждала о жизненных установках

Полина Гагарина на фоне розового неона порассуждала о жизненных установках

, 21:34 Фото 35

Артистка поделилась своими мыслями под стильным фото.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина рассказала о том, что добиться успеха в жизни ей помогли правильные установки, которых она придерживалась с детства. Откровенный монолог певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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Накануне звезда пожаловалась, что заболела и не может продолжать работу. Вынужденный период безделья Гагарина заняла книгой, которая и помогла ей прийти к выводу о верности своей жизненной позиции.

«Моя вера была так непоколебима, что я жила с ощущением, что я знаю, что меня ждет. Поэтому когда определенные события происходили со мной в подростковой или взрослой жизни, я воспринимала это как само собой разумеющееся», — поделилась Полина с подписчиками.

instagram @gagara1987

Свое откровение артистка сопроводила эффектным снимком на фоне неоновой вывески. В кадре Гагарина позирует, сидя на полу в светлом бельевом топе с кружевом и широких джинсах с завышенной талией. Завершают образ босоножки на высокой шпильке, украшенные аппликациями с природными мотивами.

Поклонники одобрили и внешний вид, и мысли Полины. В комментариях фолловеры признались, что считают написанные любимой певицей слова невероятно точными и верными, а саму Гагарину — стильной и крайне сексуальной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подписчики пришли в восторг от загорающей в бикини Гагариной.

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