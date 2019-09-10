«Шикарная!»: Подписчики пришли в восторг от загорающей в бикини Гагариной

Певица Полина Гагарина порадовала подписчиков в Instagram откровенным фото в бикини и в очередной раз продемонстрировала стройную подтянутую фигуру. На снимке артистка загорает на шезлонге, ловя утренние лучи солнца.
«На завтрак было солнце, а сейчас я уже на съемках! Аки пчела. Всем отличного дня», — написала Гагарина.
Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой
Поклонники оценили фото Гагариной и восхитились ее тоненькой фигуркой.
«Шикарная»;
«Полина солнце»;
«Ваши ноги — восторг»;
«Блин, какая вы невесомая! Даже раскладушка ничуть не прогнулась!»
«Идеальная», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться от укуса осы вином. Недавно артистка рассказала о приключившейся с ней неприятностью. Полина каталась в парке на велосипеде, когда ее внезапно ужалила оса.