«Шикарная!»: Подписчики пришли в восторг от загорающей в бикини Гагариной

Певица Полина Гагарина порадовала подписчиков в Instagram откровенным фото в бикини и в очередной раз продемонстрировала стройную подтянутую фигуру. На снимке артистка загорает на шезлонге, ловя утренние лучи солнца.

«На завтрак было солнце, а сейчас я уже на съемках! Аки пчела. Всем отличного дня», — написала Гагарина.

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Instagram @gagara1987

Поклонники оценили фото Гагариной и восхитились ее тоненькой фигуркой.

«Шикарная»;

«Полина солнце»;

«Ваши ноги — восторг»;

«Блин, какая вы невесомая! Даже раскладушка ничуть не прогнулась!»

«Идеальная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться от укуса осы вином. Недавно артистка рассказала о приключившейся с ней неприятностью. Полина каталась в парке на велосипеде, когда ее внезапно ужалила оса.