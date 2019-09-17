Оскароносного режиссера Владимира Меньшова поздравил с 80-летием Владимир Путин

Известному советскому и российскому актеру, кинорежиссеру и сценаристу Владимиру Меньшову во вторник, 17 сентября, исполнилось 80 лет. С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил президент России.

В телеграмме, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля, отмечается, что своим творчеством Меньшов «обогащает легендарные традиции отечественного кинематографа».

«Главный секрет Вашего режиссерского успеха — неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников», — говорится в поздравительном послании Владимира Путина.

Владимир Меньшов родился в Баку, позже переехал с родителями в Архангельск, потом в Астрахань. Свой трудовой путь будущий режиссер начал учеником токаря на заводе, успел поработать на шахте, и даже матросом на водолазном катере, прежде чем стал актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова и поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.

На счету Владимира Меньшова более 120 киноролей. Он снимался в таких фильмах как «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Собачье сердце», «Легенда № 17», «Ночной дозор», «Generation „П“», сериалах «Екатерина», «Ликвидация», «Диверсант», «Ивановы» и многих других.

А режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году — на экраны вышел фильм «Розыгрыш», который сразу побил рекорд в кинопрокате и получил государственную премию премии РСФСР. Через два года ошеломительный успех имела картина «Москва слезам не верит», получившая в 1981 году премию «Оскар» американской академии киноискусства. Любимы зрителями и снятые Меньшовым «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие фильмы.

Владимир Меньшов более 50 лет женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь Юлия Меньшова — известная телеведущая. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Меньшова — Андрей Гордин летом этого года окончил Школу-студию МХАТ.