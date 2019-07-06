«Первый пошел!»: Сын Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ из рук Калягина

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Известная актерская династия продолжается уже в четвертом поколении.

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Фото, видео : Instagram @juliavmenshova

Юлия Меньшова поделилась радостью с поклонниками и опубликовала фото сына Андрея с выпускного из легендарной Школы-студии МХАТ. Актриса не часто балует общественность подробностями личной жизни, но по такому случаю удержаться не смогла. На снимках видно, что сына Меньшовой в важный день поддерживало все семейство. На праздник пришли его мать, отец Игорь Гордин и сестра Таисия.

Андрей Гордин продолжил известную в России актерскую династию. Во МХАТе он обучался специальности «актерское искусство». До него в этом же институте учились его мама Юлия Меньшова, бабушка и дедушка — Владимир Меньшов и Вера Алентова. Андрей получал знания в мастерской заслуженного артиста России — Дмитрия Брусникина. Мастер ушел из жизни год назад.

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Вручать долгожданные дипломы на сцену вышли заслуженный артист России и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и народный артист РСФСР Александр Калягин.

К слову, для Андрея, как он говорит о себе сам, выбор профессии был очевиден.

«Я думаю, было бы странно, если я видел бы себя через десять лет стоматологом. Или программистом», — написано в его обращении на странице мастерской Брусникина.

Instagram @juliavmenshova

«Первый пошел! С дипломом, дорогие „брусникинцы“! Бесстрашия, удачи и веры в себя, ребята! Ну и здравствуй, новая, взрослая жизнь!» —поздравила выпускников Юлия Меньшова.

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Поклонники артистки считают, что она воспитала достойного сына и присоединились к поздравлениям. Многие фолловеры отметили, что Андрей — красивый молодой человек.

«Красивый, статный парень»;

«Сын — красавчик!»

«С Богом! Молодец! Удачи ему!»

«Достойный сын, достойное продолжение»;

«Какой красивый!» — восхищаются наследником Меньшовой фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Меньшова удивила поклонников новой стрижкой.

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