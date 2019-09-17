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  4. Вспышка сибирской язвы зафиксирована на юге Казахстана

Вспышка сибирской язвы зафиксирована на юге Казахстана

, 20:10 48

Четыре человека поступили в инфекционное отделение больницы с жалобами на воспаления на кистях рук.

Фото: ТАСС / Carmen Jaspersen

Вспышка сибирской язвы в Казахстане была зафиксирована 11 сентября, когда в детскую инфекционную больницу поступили три жителя сел Жамбылской области. На следующий день в медучреждение поступил еще один человек. У всех пациентов были схожие жалобы на воспаления на кистях рук.

Врачи диагностировали у больных общее состояние средней степени тяжести. У них взяли необходимые анализы, в результате диагноз «Сибирская язва» был подтвержден. По предварительным данным, все заразившиеся участвовали в забое скота.

Сейчас больные помещены в отдельные палаты для лечения, сообщил ТАСС во вторник, 17 сентября, со ссылкой на пресс-службу областного здравоохранения. Кроме того, все контактировавшие с больными сибирской язвой взяты под наблюдение врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что это не первый случай вспышки сибирской язвы в мире в этом году — несколько месяцев назад в Венгрии также были зафиксированы случаи болезни.

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