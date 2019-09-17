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«Любой каприз за ваши деньги»: Что предлагают в золотом отеле на колесах в Петербурге

, 17:07 Эфирная новость 49

Аренда необычного заведения почасовая, к услугам «постояльцев» персональный консьерж.

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Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; 5-tv.ru

Жителей Петербурга возмутил необычный отель в самом центре Северной столицы, который якобы портит облик Невского проспекта. Золотой вагончик просто невозможно не заметить — блестит и переливается.

По словам владельца, в заведении действует почасовая система оплата. Да еще и персональный консьерж, готовый исполнить любой каприз, включен в стоимость.

Вот только жители Петербурга VIP-услугу не оценили и пожаловались в администрацию.

Все ли по закону? Убранство отеля на колесах оценил Алексей Полторанин, правда для этого ему пришлось представиться клиентом.

Ранее 5-tv.ru публиковал хит-парад самых воруемых предметов из гостиничных номеров.

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