«Любой каприз за ваши деньги»: Что предлагают в золотом отеле на колесах в Петербурге

Жителей Петербурга возмутил необычный отель в самом центре Северной столицы, который якобы портит облик Невского проспекта. Золотой вагончик просто невозможно не заметить — блестит и переливается.

По словам владельца, в заведении действует почасовая система оплата. Да еще и персональный консьерж, готовый исполнить любой каприз, включен в стоимость.

Вот только жители Петербурга VIP-услугу не оценили и пожаловались в администрацию.

Все ли по закону? Убранство отеля на колесах оценил Алексей Полторанин, правда для этого ему пришлось представиться клиентом.

Ранее 5-tv.ru публиковал хит-парад самых воруемых предметов из гостиничных номеров.