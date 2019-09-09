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Хит-парад самых воруемых предметов из гостиничных номеров

, 20:33 Видео 21

Работники отелей не устают удивляться «креативности» постояльцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / carlos sanchez, James Balston, Wilfried Wirth

Отельеры подводят итоги летнего сезона и составили хит-парад самых популярных предметов гостиничного обихода, которые исчезают вместе с выписавшимися постояльцами. Казалось бы, работников сферы гостеприимства удивить сложно — с какими только прихотями клиентов они не сталкивались.

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Но нет, «креативности» нет предела. В гостиницах уже давно не обращают внимания на пропажу таких мелочей как ручки, листы бумаги для записей, тапки, губки для чистки обуви, бутылочки с шампунем и гелем для душа. Справедливости ради стоит отметить, что многие отели как раз таким образом продвигают свой бренд, нанося на эти предметы свой логотип.

По-прежнему, среди предметов интерьера гостиничного номера клиенты чаще всего воруют полотенца и халаты, а некоторые умудряются прихватить комплект постельного белья и даже шторы.

Следом по популярности идут чайники и небольшие кофемашины, которые устанавливают в номерах для удобства и экономии клиента, а также чашки и зонты.

Часто исчезают и устройства для синхронного перевода, пульты от кондиционеров и телевизоров. Некоторые туристы коллекционируют пластиковые карты-ключи и таблички do not disturb.

В одном из турецких отелей отличились российские туристы, которые набили два своих чемодана «отпускными трофеями». Помимо вышеперечисленных популярных предметов, они решили взять с собой «на память» 14 рулонов туалетной бумаги и даже вырванные с корнем в саду гостиницы цветы.

Статистика говорит сама за себя: 20% туристов признались, что когда-либо забирали из отеля не принадлежащую им вещь без спроса, пишут РИА Новости.

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Хит-парад самых воруемых предметов из гостиничных номеров

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