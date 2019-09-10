Террористы объявили Европе биологическую войну. Об этом свидетельствует отчет Европола. В документе говорится, что в прошлом году полицейским удалось предотвратить серию химатак — они планировались во Франции, Германии и Италии.

Подозреваемые арестованы, это выходцы из Египта, Туниса и Ливана, но все они имеют гражданство Евросоюза. На экспертизе выяснилось, что в состав бомб, которые изготовили радикалы, входили токсичные вещества.

Всего же в прошлом году в Европе было предотвращено 16 терактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин предупреждал американского лидера Джорджа Буша-младшего об угрозе за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.