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Террористы объявили Европе биологическую войну

, 10:15 Эфирная новость 49

В состав бомб, которые должны были сработать в ряде нападений, входили токсичные вещества.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Террористы объявили Европе биологическую войну. Об этом свидетельствует отчет Европола. В документе говорится, что в прошлом году полицейским удалось предотвратить серию химатак — они планировались во Франции, Германии и Италии.

Подозреваемые арестованы, это выходцы из Египта, Туниса и Ливана, но все они имеют гражданство Евросоюза. На экспертизе выяснилось, что в состав бомб, которые изготовили радикалы, входили токсичные вещества.

Всего же в прошлом году в Европе было предотвращено 16 терактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин предупреждал американского лидера Джорджа Буша-младшего об угрозе за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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