  1. Пятый канал
  4. Насколько законно переспать прямо на Невском: в Петербурге появился отель на колесах

Насколько законно переспать прямо на Невском: в Петербурге появился отель на колесах

, 21:15 Эфирная новость 11

Фургон золотого цвета, хоть и маленький, но дорогой. Корреспондент МИЦ «Известия» сумел не только побывать в «гостинице», но и пообщаться с его владельцем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

В самом центре Петербурга появился необычный отель на колесах. Небольшой фургон выкрашен в золотой цвет для привлечения внимания клиентов. Несмотря на неказистый вид, претендует на звание «гостиницы».

Оплата — почасовая и довольно высокая. Владелец поясняет: все дело в удачном расположении. Да и вид из окна — завораживает. Но все ли здесь законно?

Владелец передвижной гостиницы Иван Изьюров от общения на камеру категорически отказывается. Именно он прямо на углу с главной улицей Петербурга — Невским проспектом — установил «отель на колесах».

В поисках ответа наш корреспондент, Алексей Полторанин, сумел проникнуть в передвижной отель. Результаты расследования — в его репортаже.

 Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Невском проспекте в Петербурге увековечили Иоганна Себастьяна Баха.

Читайте также

+10° Днём +11°
Ночью +6°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

21:24
Путин высоко оценил отношения России и Израиля
21:15
Насколько законно переспать прямо на Невском: в Петербурге появился отель на колесах
21:00
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!
20:59
Участники саммита в Анкаре назвали встречу конструктивной
20:45
Кокляев на гармошке мелодично изобразил предстоящий бой с Емельяненко
20:33
Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы

Сейчас читают

«Жар-птица!»: Подписчики оценили эффектный наряд Тины Канделаки
«Красоту не испортишь»: Певица Asti показала свою «нерабочую сторону»
«Греческий бог!» Тарзан восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев