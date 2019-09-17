Насколько законно переспать прямо на Невском: в Петербурге появился отель на колесах

В самом центре Петербурга появился необычный отель на колесах. Небольшой фургон выкрашен в золотой цвет для привлечения внимания клиентов. Несмотря на неказистый вид, претендует на звание «гостиницы».

Оплата — почасовая и довольно высокая. Владелец поясняет: все дело в удачном расположении. Да и вид из окна — завораживает. Но все ли здесь законно?

Владелец передвижной гостиницы Иван Изьюров от общения на камеру категорически отказывается. Именно он прямо на углу с главной улицей Петербурга — Невским проспектом — установил «отель на колесах».

В поисках ответа наш корреспондент, Алексей Полторанин, сумел проникнуть в передвижной отель. Результаты расследования — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Невском проспекте в Петербурге увековечили Иоганна Себастьяна Баха.