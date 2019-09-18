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«Будем рядом»: Жена Овечкина с сыном трогательно поздравили хоккеиста с 34-летием

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Анастасия Шубская приехала к супругу прямо на тренировку и опубликовала фотоотчет в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Знаменитый российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во вторник, 17 сентября, отметил свое 34-летие. Впрочем, даже этот торжественный день спортсмен провел на работе — тренировки в преддверии матчей никак пропускать нельзя.

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Желая создать атмосферу праздника для именинника, его супруга Анастасия Шубская и годовалый сын Сережа приехали к отцу семейства прямо на тренировку. Наследник вручил своему родителю шарик и наблюдал за игрой отца, а жена Овечкина разместила на своей странице в Instagram трогательный пост.

Instagram @nastyashubskaya

«Самое главное здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним, отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», — написала девушка.

Свой пост Шубская сопроводила серией кадров, на которых запечатлен главный герой дня. Один из опубликованных снимков был сделан в день свадьбы влюбленных.

Подписчики Анастасии присоединись к ее поздравлению и оставили в адрес хоккеиста множество теплых слов.

«Так трогательно! Самый лучший подарок!»

«Присоединяюсь к поздравлениям!»

«С днем рождения великого спортсмена», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Овечкин неудачно прокатился на велосипеде и разбил лицо.

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