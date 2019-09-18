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Скоростной катер врезался в мол в Венеции, есть жертвы

, 1:06 37

Три человека, находящиеся на судне, погибли.

Фото: Twitter @tempoweb

Скоростной катер врезался в мол в Венеции вечером, 18 сентября. Три человека, которые в этот момент находились на борту, погибли. Трагедия произошла недалеко от курорта Лидо.

Судно, врезавшись в мол, получило значительные повреждения. Выжить удалось лишь одному человеку, однако о его состоянии в настоящий момент неизвестно.

На месте ЧП находятся экстренные службы. Покореженный катер уже извлекли из воды.

Правоохранительным органам предстоит выяснить детали этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажир круизного парома, следовавшего из Таллина в Стокгольм, прыгнул за борт.

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