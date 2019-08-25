Пассажир круизного парома, следовавшего из Таллина в Стокгольм, прыгнул за борт

Под Стокгольмом круизный паром Tallink Baltic Queen, утром в воскресенье, 25 августа, подал сигнал тревоги — за бортом оказался человек. Паром пришлось остановить незадолго до захода в порт шведской столицы, чтобы начать поисково-спасательную операцию, в которой участвовали несколько судов и вертолет, передает шведское издание Expressen.

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Руководитель пресс-службы Tallink Катри Линк подтвердила информацию о случившемся, однако заявила, что поиски по-прежнему продолжаются. По словам Линк, пока даже неизвестно, кто оказался за бортом — мужчина или женщина.

Паромы Tallink курсируют между Таллином и Стокгольмом, а также заходят в столицу Финляндии Хельсинки. Особой популярностью регулярные рейсы пользуются у так называемых «алкотуристов». Они специально компенсируют в Таллине разницу цен на алкогольную продукцию в своих странах и в Эстонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент столкновения круизного лайнера с прогулочным судном в Венеции попал на видео. Несколько человек во время инцидента упали в воду.