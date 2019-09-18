Режим ЧС объявлен в Александровске-Сахалинском после пожара в пятиэтажке

На Сахалине в городе Александровск-Сахалинский объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара. Загорелся пятиэтажный жилой дом.

Пожар начался ночью, когда люди уже спали. В течение нескольких минут огонь охватил практически всю кровлю. Спасатели эвакуировали 130 жителей. Потушить задние удалось только через три часа.

Крыша сгорела практически полностью. Сейчас аварийные службы приступили к срочному ремонту. Также от воды серьезно пострадали десятки квартир. Сегодня в город будет доставлена техника для просушки.

Специальная комиссия приступает к оценке ущерба.

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