Видео: историческое здание церковно-приходской школы полыхает в Ленобласти

В городе Новая Ладога Ленинградской области пожар уничтожил памятник культурного наследия федерального значения — здание Церковно-приходской школы, которое построили в 1894 году. Инцидент произошел ночью во вторник, 17 сентября.

Объект культурного наследия знаменит тем, что в 1918 году большевики Новоладожского уезда провели в нем свою первую конференцию. Местные жители пришли в ужас от произошедшего. Некоторые из них высказывают предположения о намеренном поджоге.

«Варвары! Поджигателям: люди без совести, без корней, без любви. Вы не люди. Вы ненавидите свой город и свою историю. Бесы!» — написал фолловер в соцсети.

В последнее время в Новой Ладоге участились случаи возгорания исторических памятников. Так, 30 августа 2019 года сгорел объект культурного наследия регионального значения — дом Протодьяконовой, построенный в начале XIX века.

В настоящий момент, по словам очевидцев, работы по тушению пожара в здании церковно-приходской школы продолжаются. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о возгорании шасси при посадке самолета.