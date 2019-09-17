  1. Пятый канал
  4. Видео: историческое здание церковно-приходской школы полыхает в Ленобласти

Видео: историческое здание церковно-приходской школы полыхает в Ленобласти

, 1:33 Видео 15

Пожар практически полностью уничтожил объект культурного наследия в городе Новая Ладога Волховского района Ленобласти.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @Тайны Новой Ладоги

В городе Новая Ладога Ленинградской области пожар уничтожил памятник культурного наследия федерального значения — здание Церковно-приходской школы, которое построили в 1894 году. Инцидент произошел ночью во вторник, 17 сентября.

Объект культурного наследия знаменит тем, что в 1918 году большевики Новоладожского уезда провели в нем свою первую конференцию. Местные жители пришли в ужас от произошедшего. Некоторые из них высказывают предположения о намеренном поджоге.

«Варвары! Поджигателям: люди без совести, без корней, без любви. Вы не люди. Вы ненавидите свой город и свою историю. Бесы!» — написал фолловер в соцсети.

В последнее время в Новой Ладоге участились случаи возгорания исторических памятников. Так, 30 августа 2019 года сгорел объект культурного наследия регионального значения — дом Протодьяконовой, построенный в начале XIX века.

В настоящий момент, по словам очевидцев, работы по тушению пожара в здании церковно-приходской школы продолжаются. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о возгорании шасси при посадке самолета.

Читайте также

+7° Днём +11°
Ночью +6°
63.83
-0.64 70.67
-0.86
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

1:33
Видео: историческое здание церковно-приходской школы полыхает в Ленобласти
1:16
Названа причина аварийной посадки российского самолета в Черногории
0:57
Дешево, но небезопасно: как автомойки угрожают жизни и здоровью потребителей
0:43
В каких регионах России больше всего платят за ЖКУ
0:24
Видео: падение «метеорита» сняли очевидцы в Санкт-Петербурге
0:06
«Где-то грустит Гуф»: Кети Топурия показала идеальную фигуру в белоснежном бикини

Сейчас читают

«Дико больно, но эффективно»: Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости
Черная помада под черное платье: Муж запретил Ким Кардашьян красить дочь
Мамина гордость: Рудковская показала репетицию Плющенко с сыном на льду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев