Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Делегация Украины отказалась слушать выступление главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской. Она потребовала прервать доклад, но, когда журналисту все же дали слово, представители Киева в полном составе покинули зал, а организаторы объявили технический перерыв.

Этот поступок Волконская расценила, как «нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма».

Позже журналист все же выступила, а также пригласила присутствующих на полуостров, чтобы оценить ситуацию с соблюдением прав человека в регионе.

Она подчеркнула, республику ежегодно посещают более ста иностранных делегаций. На сторону Украины во время конференции встали представители США, Канады и ряда стран ЕС, включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские силовики обстреляли из гранатометов представителей миссии ОБСЕ.