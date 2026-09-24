«Он знает, где семья»: пасынка Усольцева заподозрили в причастности к исчезновению
Молодой человек не заинтересован в получении наследства.
Фото: ВКонтакте /Ирина Усольцева/mu30042016
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Валентин Дегтярев: пасынок пропавшего Усольцева знает, где его семья
В деле об исчезновении семьи Усольцевых прозвучало новое резонансное предположение. Один из участников обсуждения на шоу федерального канала заявил, что пасынок предпринимателя Данила Баталов может знать больше о судьбе пропавших родителей.
В студии знакомый Сергея Усольцева Валентин Дегтярев высказал свою версию относительно сына пропавшей Ирины.
«Я его подозревал с первой минуты. Я знаю, что он знает, где его семья находится», — заявил Дегтярев.
После этих слов Данила Усольцев отверг предположение и заявил, что сам хотел бы знать, что произошло с его близкими.
«Если бы я знал, мне бы жилось бы сильно легче», — ответил Данила.
Также Данила рассказал о новых подробностях, связанных с отчимом Сергеем Усольцевым. Молодой человек признался, что за время поисков узнал о нем много нового.
Данила отметил, что считал Сергея своим отцом. Однако некоторые обстоятельства, включая вопрос возможного официального усыновления, остались для него неясными.
Также сын пропавшей пары прокомментировал слухи о возможной второй семье предпринимателя. Он назвал такие предположения выдумкой и заявил, что не связывает исчезновение родителей с вопросами наследства, поскольку продолжает считать их живыми.
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