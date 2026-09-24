«А запашок-то есть»: как Ярмольник избежал штрафа за вождение в нетрезвом виде

Актер Ярмольник с помощью шутки избежал наказания за вождение в нетрезвом виде

Актер театра и кино и известный юморист Леонид Ярмольник порадовал корреспондента 5-tv.ru забавной историей на мероприятии в честь старта нового сезона Института развития интернета (ИРИ) в московском кинотеатре «Художественный». Оказывается, однажды шутка помогла артисту избежать возможного штрафа и лишения прав за вождение в нетрезвом виде.

Ярмольник вспомнил, как после очередного спектакля в «Современнике» (вероятно, имеется в виду постановка «203–205», в которой актер играет вместе с народной артисткой СССР Мариной Нееловой. — Прим. ред.) он сел за руль и поехал на дачу. Была суббота, а в этот день, по словам Леонида Исааковича, инспекторы ГИБДД особенно бдительны — многие жители столицы подшофе.

Проезжая поворот на Бородинский мост, Ярмольник попал в поле зрения постового. Инспектор остановил артиста и предположил, что он мог принять на грудь прежде чем сесть за руль. Но не на того нарвался — до проверки и дыхания в «трубочку» дело даже не дошло.

«И я открываю пассажирское окно, я один в машине, вот, и ко мне заглядывает обаятельный действительно молодой человек. Снял фуражку, заглядывает в окно, говорит: «А, Леонид Исаакович, а запашок-то есть». И я без паузы говорю: «Это от вас», — вспомнил Ярмольник.

Его шутки было достаточно, чтобы инспектор отказался от дальнейшиъ проверок. Он просто сказал: «Езжайте!». Стоит отметить, актер так и не рассказал, был ли у постового реальный повод сомневаться в его трезвости.

Для справки: за вождение в нетрезвом виде в России грозит административная ответственность: штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предусмотрено для того, кто передал управление пьяному человеку (ч. 2). Если водитель при этом не имел прав или был ранее лишен — возможен административный арест. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к самому факту опьянения и влечет аналогичную ответственность, а повторное нарушение уже квалифицируется как уголовное преступление — крупный штраф, обязательные или принудительные работы, лишение свободы.

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