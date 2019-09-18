Киев признал сложность сохранения западных санкций против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что западные санкции в отношении России весьма действенная мера, однако их все сложнее содержать. Об этом сообщает RT.

«Западные санкции неидеальны, и нашим западным партнерам все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике », — утверждает Пристайко.

Одним из подтверждений того, что Запад, возможно, в скором времени откажется от санкций против России, Вадим Пристайко назвал дискуссию о возвращении Москвы в качестве участника на саммит в формате G8.

Западные санкции в отношении России были введены в 2014 году во время обострения конфликта с Украиной. Евросоюз и США тогда обвинили РФ в захвате Крыма. В настоящий момент ограничениям со стороны Запада подвергнуты 170 физических и 44 юридических лица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД ДНР обвинил киевские власти в саботаже мирного урегулирования.